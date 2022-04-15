Війна в Україні: арешт Медведчука, росія без унітазів та "Москва на дні" — останні новини

З початком повномасштабної війни українці прокидаються і засинають разом зі стрічкою новин. Багато повідомлень з війни шокують, викликають біль, сльози, а часом і апатію. Новий канал вирішив збирати позитивні новини, які змусять вас усміхнутись. І ось перша добірка.

Кум путіна в кайданках

Радісну новину повідомив президент України Володимир Зеленський – кума путіна, проросійського нардепа, якого в 2021 році звинуватили у державній зраді, затримали під час спроби втекти з України. Не встиг президент оприлюднити фото Віктора Медведчука в кайданках, як соцмережі вибухнули кумедними мемами з затриманим нардепом.

Згодом дружина Медведчука Оксана Марченко, яка встигла виїхати до росії напередодні відкритого вторгнення ворожої армії, звернулася до Зеленського і… Ердогана. Після звернення в соцмережах почалась нова хвиля мемів. А через кілька днів суд в Україні заарештував 154 обʼєкти рухомого та нерухомого майна кума путіна, серед яких 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркувальних місць та моторна яхта.

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«Москва» горіла

На жаль не та Москва, де розташований кремль. Але й ця новина потішила, адже горів та потонув флагман чорноморського флоту рф – крейсер «Москва». Той самий корабель, який захисники острова Зміїний відправили у відомому всім напрямку. І він усе зрозумів! Міноборони рф підтвердили, що на крейсері почалася пожежа, через що здетонували боєприпаси. Корабель почали буксирувати, проте до порту він не доплив – бульк! Українські військові офіційно заявили, що «Москву» вразили протикорабельні ракети «Нептун». За даними журналу Forbes Україна, це найдорожча втрата ворогів. Вартість крейсера оцінюють у 750 мільйонів доларів. Не дивно, що через втрату гордості флоту рф в мережі у росіян почалася натуральна істерика. Цікаво й те, що напередодні потоплення Укрпошта випустила марку «Русскій воєнний корабль, іді…!» Якби знали, що корабель таки піде, то малювали б його вже на дні.

Не Москвою єдиною

За даними Генштабу, станом на 15. 04 ЗСУ «денацифікували» приблизно 20 тисяч ворогів, 756 танків, 163 літаки, 144 гелікоптери і ще купу техніки «вєлікой і магучєй» перетворили на металобрухт.

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Без унітазів та акумуляторів

Діло труба – через санкції росіяни можуть лишитись без унітазів. Російські ЗМІ повідомляють про перебої в поставках сантехніки. Підрахували, що запасів вистачить на два місяці. Проте багатьом жителям сусідньої держави не звикати жити без зручностей.

А ще росія може залишитися без акумуляторів. Аргентина та Чилі призупинили постачання в країну літієвої руди. В росії відсутній видобуток літієвої сировини, а постачання тепер можливі лише з Болівії. Літій використовують для виробництва акумуляторів, в авіабудуванні, металургії та інших важливих галузях.

Вісник санкцій

Польща ввела ембарго на російське вугілля. А Google відключив платежі з Росії. Платити не можна жодним видом російських карток. І ще одна приємна дрібничка. В Гамбургу арештували найбільшу в світі, 156-метрову, яхту російського олігарха Алішера Усманова. Її вартість оцінюють у 600-750 млн доларів. Ще один русскій корабль пішов… далі ви знаєте.

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