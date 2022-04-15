Новини Києва: вибухи 15 квітня, підготовка ЗСУ та коментар Зеленського чому не залишає столицю

Що відбувається у столиці станом на 15 квітня? Новий канал зібрав головні новини Києва та готовий розповісти тобі, що і до чого.

Нічні вибухи у Києві

У ніч з 14 на 15 квітня у різних частинах Києва громадяни повідомляли про вибухи. Невдовзі з’ясувалося, що частина Київської області була знеструмлена.

Повідомлень про влучання ворожих ракет не було. Українське ППО спрацювало на відмінно, відбивши атаку ворога. У Борщагівській сільській раді зазначили, що ДТЕК усуватиме аварію та відновлюватиме постачання електроенергії протягом двох діб.

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ЗСУ готові дати відсіч окупантам на Київщині

Українські військові завершують фортифікаційні роботи та готуються надати військовим росії гідну відповідь у разі повторного наступу на Київ та Київську область. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Також ми закінчуємо фортифікаційні роботи для того, аби зупинити противника, якщо в нього будуть такі задуми. Ми знаємо, що такі плани є, але чи хватить для цього сил та засобів – цієї інформації не має. Війська займають відповідні рубежі, готуються до гідної зустрічі, щоб не допустити навіть близько до Києва й до більш населених районів», – повідомив Павлюк в ефірі «5 канал».

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Володимир Зеленський пояснив, чому не поїхав з Києва

Президент України Володимир Зеленський вкотре пояснив, чому вирішив залишатися у Києві після початку повномасштабного вторгнення. Світові лідери пропонували Головнокомандувачу ЗСУ покинути країну, але він відмовився. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю BBC.

«Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити? А зараз, коли це для мене висока відповідальність, я не міг цього зробити. Це по-перше», – сказав президент.

Володимир Зеленський вважає, що це був би один з кроків дестабілізації України, не було б такої єдиної позиції Збройних сил, президента і народу України.