Олександр Педан знімає YouTube-проект про волонтерство під час війни

Телеведучий покаже людей, які допомагають у тилу: займаються гуманітаркою, розселяють і годують переселенців, вивозять жителів з гарячих точок

З перших днів війни ведучий Нового каналу Олександр Педан почав активно волонтерити. У рідному Хмельницькому він допомагає з налагодженням комунікації, влаштовувує заходи для переселенців, з командою воює на інформаційному фронті, зі своїм проектом Junior проводить всеукраїнські уроки фізкультури онлайн для діток. І це ще не все! Олександр Педан починає зйомки нового сезону свого авторського проекту.

– До війни я активно займався соціальною діяльністю, – каже Саша. – Мої соцмережі були заточені на активності цього роду, ми з командою завжди несли в народ відповідні меседжі. Зокрема, знімали проект «Знай своїх». Перший сезон був про переселенців в Україні. Про тих українців, які тоді переїхали зі сходу та Криму. Герої сезону знайшли себе в інших містах країни й показали своїм прикладом, що ніколи не треба зупинятися. Бачите, це виявилось актуальним і зараз. Другий сезон проекту був про благодійні організації. Його дуже жваво підтримала аудиторія. Там було про фонди, які підтримують діточок, та екоактивістів. Зараз ми розпочинаємо зйомки третього сезону «Знай своїх»!

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Педан з командою трохи оновили концепцію проекту.

– Ми назвали сезон «Знай своїх. Волонтери», – розповідає ведучий. – Проект буде про небайдужих українців, які допомагають боротися з російським загарбником тим, чим вони можуть і вміють. Цей сезон про людей, які під час війни діють у тилу: займаються гуманітарною допомогою, розселяють і годують переселенців, вивозять жителів з гарячих точок. Хочемо розкрити й показати потенціал українського волонтерського руху й те, що цей фронт у нашій країні надзвичайно потужний. Він робить дуже багато задля спільної перемоги. Вирішили зняти шість епізодів проекту в різних містах. Кожен – приблизно по 7-10 хвилин. У нашої команди є прес-карти та все необхідне. Сядемо у дві машини, поїздимо і знімемо якісний контент, який буде мотивувати людей займатися волонтерством. А волонтерам це буде подяка за їхню роботу!

«Знай своїх. Волонтери» від Олександра Педана чекайте вже наприкінці квітня на YouTube. Слідкуйте за новинами, аби не пропустити деталі про прем’єру!

1 сезон проекту «Знай своїх»

2 сезон проекту «Знай своїх»