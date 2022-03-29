Олександр Педан разом з українськими зірками проведе зарядку для школярів

Спортивний рух знаменитості набирає нових обертів

Ведучий Нового каналу Олександр Педан анонсував серію онлайн-уроків #перемагаєморазом від свого спортивного руху Junior разом з МОН, Інститутом модернізації змісту освіти та Комітетом фізичного виховання та спорту. Тепер, окрім вчителів, до таких уроків будуть долучатися й українські зірки, щоб більше зацікавити дітей фізичною активністю.

У понеділок, 28 березня, таку першу Fun up зарядку провів сам Олександр Педан разом із вчительками Марією Глобою з Черкас та Наталією Боляк з Києва для молодшої та середньої школи відповідно.

– Ігор Охримчук, який проведе урок з Коростеня Житомирської області, та Анатолій Яковлєв із закарпатського Королева створять позитивний настрій руховою активністю. Щоб урок пройшов цікавіше, підготуйте будь-які два предмети, з яких можна зробити хрестик (2 палиці, 2 лінійки чи дві скручені футболки). Але якщо не знайдете, то можна буде грати з нами й без них! УВАГА! ЛАЙКИ ВІД МЕНЕ – тим, хто розучить з нами кричалку на уроці та викладе її в Інстаграм з #перемагаєморазом, – розповів у своєму Instagram Олександр Педан.

Спортивний рух Олександра Педана Junior запустив всеукраїнські онлайн-уроки фізкультури

Зараз Junior розробили розклад онлайн-уроків фізкультури для школярів усіх класів на поточний тиждень. З ним можна ознайомитися нижче. До уроків долучайтеся на YouTube-каналі Juniorzua.

Розклад занять на тиждень з 28 березня по 3 квітня:



Молодша школа:

Пн. – 10:00

Ср.– 10:00

Пт.– 10:00

Середня школа :

Пн.– 11:00

Вт.– 10:00

Ср.– 11:00

Старша школа:

Вт. – 11:00

Чт. – 11:00

Пт. – 11:00