Жіночі обличчя війни: хто є автором малюнків про Маріуполь і Чорнобаївку, що облетіли весь світ

Новий канал дізнався, хто став авторкою усім відомих малюнків про Маріуполь, Харків, Конотоп, Чорнобаївку, Ірпінь, Чернігів та Бучу

За один день ілюстрації проекту «Жіночі обличчя війни» облетіли весь інтернет. Їх публікували видання, а зараз вони тиражуються на сувенірній продукції. Новий канал дізнався, що авторкою ілюстрацій стала 36-річна Наталія Лещенко.

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– За фахом я вчитель образотворчого мистецтва, – розповідає дівчина. – Колись працювала в школі та коледжі, а ще ілюструвала дитячі книги. Кілька років тому переїхала до Стокгольма і продовжую свою творчу діяльність.

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Про війну в Україні дівчина дізналась від мами о 6-й ранку. У той момент, як і всіх українців, Наталію охопили паніка та шок.

– Дуже хвилювалася, щоб усі рідні трималися поряд та були в безпеці, – каже дівчина. – Коли спілкувалась з мамою, сестрою, бабусею, захоплювалася їхньою мужністю. Хоч була далеко, хотіла їх якось підтримати. Тоді й почала малювати жінок. Перша робота була присвячена Маріуполю.

Далі були ілюстрації про Харків, Конотоп, Чорнобаївку, Ірпінь, Чернігів, Бучу.

– Я щодня отримую багато пропозицій щодо співпраці, – розповідає Наталя. – Передусім даю дозвіл на використання ілюстрацій для організацій, які частину з прибутків віддають на волонтерство та підтримку ЗСУ.

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