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Допомога хворим на ВІЛ: В Україні запустили платформу та чат-бот з ліками та фахівцями

Допомога хворим на ВІЛ в Україні: платформа та чат-бот допоможуть з ліками та фахівцями

В Україні запустили платформу й чат-бот для пошуку ліків для людей із ВІЛ. Розробкою займалися в Центрі громадського здоров’я за підтримки проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ».

Мета проекту – допомогти людям з ВІЛ в Україні знайти антиретровірусну терапію (АРТ) там, де вони перебувають.

ЧОМУ ВАЖЛИВО ПРИЙМАТИ АРТ РЕГУЛЯРНО?

  • Антиретровірусна терапія (АРТ) у максимально пригнічує розмноження ВІЛ в організмі за умови щоденного прийому ліків;
  • Регулярний прийом ліків протягом життя відновлює імунну систему, а рівень вірусного навантаження досягає невизначуваного;
  • Переривання терапії може призвести до того, що вірус адаптується до компонентів ліків і стане невразливим до них: він знову почне розмножуватися і вражати вашу імунну систему

На сайті під назвою «АРТ там, де ти» можна побачити усі заклади, у яких можна отримати ліки для людей із ВІЛ, а також дізнатися про заклади за кордоном, які надають АРТ українцям.

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Чат-бот допомагає дізнатися, де розташований найближчий від вас сайт АРТ, що працює, а також проглянути актуальний список АРТ-сайтів у регіоні, куди ви переїхали. Фахівці Центру громадського здоров’я регулярно оновлюють дані про заклади, що працюють. Також на платформі можна отримати усі відповіді на актуальні запитання для тих, хто приймає АРТ, проконсультуватися з лікарем та отримати правову та соціальну допомогу.

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