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Борис Джонсон в молодості: фото та коротка біографія улюбленого в Україні Британського політика

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Олександр Борис де Пфеффель-Джонсон – прем’єр-міністр Британії та колишній журналіст. До нападу росії на Україну та після, Джонсон заявив, що Велика Британія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, зокрема й Криму. Особисто відвідав Київ під час війни та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. 

Давай дізнаємось про нього більше. Як виглядав Борис Джонсон в молодості? Який в Бориса Джонсона знак зодіаку? Чи є він в соцмережах? Та трохи фактів з його довгого життя – читай на Новому каналі.

Біографія Бориса Джонсона

Народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку. Початкову освіту здобував у Європейській школі в Брюсселі.

В подальшому сім’я переїхала до Великої Британії, і освіту він продовжив у підготовчій школі в Ashdown House Preparatory School у Східному Сассексі. Після цього вступив до Ітону – найвідомішої і найпрестижнішої школи. Також Джонсон є випускником Оксфордського університету. Після навчання займався журналістикою і політикою. Джонсон працював журналістом Daily Telegraph, зокрема кореспондентом видання в Брюсселі, і був редактором The Spectator.

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

У 2001 році він був обраний депутатом Палати громад від консерваторів. У 2008 році Джонсон став мером Лондона. За нього тоді віддали 53% голосів.

У 2016 році політик став одним з головних прихильників Brexit – виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін (2014-2019) часто називав Бориса Джонсона другом України.

Дружина та діти Бориса Джонсона

Харизматичний прем’єр-міністр Британії є опулярним серед жінок. Він був одружений три рази, наразі триває якраз третій шлюб.

Перший шлюб Борис Джонсон взяв 1987 року з Аллегрою Мостін-Овен, але подружнє життя не тривало довго й подружжя розлучилося 1993 року. Того ж року він одружився з Мариною Вілер, юристкою та журналісткою за фахом. Родини Вілер і Джонсона ще до шлюбу протягом десятиліть підтримували дружні стосунки, зокрема Марина Вілер раніше навчалася в Європейській школі в Брюсселі разом зі своїм майбутнім чоловіком. У шлюбі народилося четверо дітей. У травні 2021 року Борис Джонсон одружився з Керрі Саймондс (політична активістка та природоохоронець), яка у квітні 2020 року народила йому сина, а вже у грудні 2021 року – доньку.

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Борис Джонсон та Керрі Саймондс

Британський прем’єр загалом має сімох дітей. Двоє від нинішньої дружини, четверо – від колишньої дружини Марини Вілер і позашлюбна дитина від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Знак зодіаку – близнюки.

Борис Джонсон в інстаграм – https://www.instagram.com/borisjohnsonuk/

Борис Джонсон в молодості (ФОТО)

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Борис Джонсон з першою дружиною Аллегрою Мостін-Овен

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Борис Джонсон з першою дружиною Аллегрою Мостін-Овен

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Борис Джонсон з другою дружиною Мариною Вілер

Борис Джонсон у молодості: фото та коротка біографія коханого в Україні Британського політика

Весілля з Керрі Саймондс

Фото – Getty Images

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