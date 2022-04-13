Скажи Паляниця! На Рівненщині росіянин знову попався на вимові та сенсі слова

Джо Байден у молодості: фото, знак зодіаку та трохи фактів з біографії президента США
У Рівненській області затримали громадянина росії – спалився на слові «паляниця»
Росіянин мав при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово «паляниця» і сказав, що це слово значить споруду з балок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, 42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.
Працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. У пресслужбі додали, що до патрульних ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка.
Фото – пресслужба поліції Рівненської області
Читай також:
Розмальовані будинки на підтримку України: 10 яскравих муралів по всьому світу (фото)
Віктор Медведчук затриманий СБУ: добірка мемів про кума Путіна, яка ідеально описує реакцію українців