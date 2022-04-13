Скажи Паляниця! На Рівненщині росіянин знову попався на вимові та сенсі слова

У Рівненській області затримали громадянина росії – спалився на слові «паляниця»

Росіянин мав при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово «паляниця» і сказав, що це слово значить споруду з балок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, 42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

– На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ рф, – повідомили у пресслужбі.

Працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. У пресслужбі додали, що до патрульних ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка.

Фото – пресслужба поліції Рівненської області

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