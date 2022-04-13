Новий канал>Новини

Скажи Паляниця! На Рівненщині росіянин знову попався на вимові та сенсі слова

Скажи Паляниця! На Рівненщині росіянин знову попався на вимові та сенсі слова

У Рівненській області затримали громадянина росії – спалився на слові «паляниця»

Росіянин мав при собі пакунок із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою. Чоловік не зміг вимовити слово «паляниця» і сказав, що це слово значить споруду з балок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, 42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.

– На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ рф, – повідомили у пресслужбі.

Скажи Паляниця! На Рівненщині росіянин знову попався на вимові та сенсі слова

Працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. У пресслужбі додали, що до патрульних ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка.

Фото – пресслужба поліції Рівненської області

Читай також:

Розмальовані будинки на підтримку України: 10 яскравих муралів по всьому світу (фото)

Віктор Медведчук затриманий СБУ: добірка мемів про кума Путіна, яка ідеально описує реакцію українців

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь