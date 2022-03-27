Ведуча Нового каналу записала хіт про «біологічну зброю», взявши за основу улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха»

З першого дня війни, яку росія розв’язала проти України, Леся Нікітюк зайнялася волонтерською діяльністю та всіма силами допомагає переселенцям. Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.

Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха». Таким чином Леді Ле потролила російських загарбників і всіх, хто йде на поводу у путінської пропаганди.

Свій кавер на пісню «Сіла птаха» Леся Нікітюк опублікувала на офіційній сторінці в Instagram, доповнивши кліпом із мультяшною анімацією. «Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії», — прокоментувала публікацію телеведуча.

Леся Нікітюк — «Сіла птаха»: слухати онлайн пісню-тролінг про біологічну зброю

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«Сіла птаха» — текст оригіналу української народної пісні

Сіла птаха білокрила на тополю,

Сіло сонце понад вечір за поля.

Покохала, покохала я до болю

Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною.

Заблукала та мелодія в гаю.

В гай зелений журавлиною весною

Я понесла своє серце скрипалю.

Йшла до нього, наче місячна царівна,

Йшла до нього, як до березня весна.

І не знала, що та музика чарівна

Не для мене, а для іншої луна.

Сіла птаха білокрила на тополю,

Сіло сонце понад вечір за поля.

Покохала, покохала я до болю

Молодого, молодого скрипаля.