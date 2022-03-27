Ведуча Нового каналу записала хіт про «біологічну зброю», взявши за основу улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха»
З першого дня війни, яку росія розв’язала проти України, Леся Нікітюк зайнялася волонтерською діяльністю та всіма силами допомагає переселенцям. Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.
Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха». Таким чином Леді Ле потролила російських загарбників і всіх, хто йде на поводу у путінської пропаганди.
Свій кавер на пісню «Сіла птаха» Леся Нікітюк опублікувала на офіційній сторінці в Instagram, доповнивши кліпом із мультяшною анімацією. «Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії», — прокоментувала публікацію телеведуча.
Леся Нікітюк — «Сіла птаха»: слухати онлайн пісню-тролінг про біологічну зброю
Переглянути цей допис в Instagram
«Сіла птаха» — текст оригіналу української народної пісні
Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.
Покохала, зачарована струною.
Заблукала та мелодія в гаю.
В гай зелений журавлиною весною
Я понесла своє серце скрипалю.
Йшла до нього, наче місячна царівна,
Йшла до нього, як до березня весна.
І не знала, що та музика чарівна
Не для мене, а для іншої луна.
Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.