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Потролила рашистів: Леся Нікітюк переспіла українську народну пісню «Сіла птаха»

Леся Нікітюк - Сіла птаха

Ведуча Нового каналу записала хіт про «біологічну зброю», взявши за основу улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха»

З першого дня війни, яку росія розв’язала проти України, Леся Нікітюк зайнялася волонтерською діяльністю та всіма силами допомагає переселенцям. Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.

Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха». Таким чином Леді Ле потролила російських загарбників і всіх, хто йде на поводу у путінської пропаганди.

Свій кавер на пісню «Сіла птаха» Леся Нікітюк опублікувала на офіційній сторінці в Instagram, доповнивши кліпом із мультяшною анімацією. «Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії», — прокоментувала публікацію телеведуча.

Леся Нікітюк — «Сіла птаха»: слухати онлайн пісню-тролінг про біологічну зброю

 

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Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

«Сіла птаха» — текст оригіналу української народної пісні

Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною.
Заблукала та мелодія в гаю.
В гай зелений журавлиною весною
Я понесла своє серце скрипалю.

Йшла до нього, наче місячна царівна,
Йшла до нього, як до березня весна.
І не знала, що та музика чарівна
Не для мене, а для іншої луна.

Сіла птаха білокрила на тополю,
Сіло сонце понад вечір за поля.
Покохала, покохала я до болю
Молодого, молодого скрипаля.

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