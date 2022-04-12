Як відомий естонський шеф-кухар вирішив допомагати Україні

Відкрите вторгнення росії на територію України шокувало весь світ. Зірки, політики, діячі культури підтримують українців. Не стали виключенням і кухарі. Відомий в Естонії шеф-кухар і ресторатор Тиніс Сигур (Tõnis Siigur) з перших днів подає у своїх ресторанах страви української кухні, а всю виручку за них відправляє на допомогу Україні.

Справді війна?

– 24 лютого о 5:30 ранку мій бізнес-партнер зателефонував мені й повідомив, що росія розпочала війну проти України. Ми обидва були шоковані. Це справді відбувається? – згадує він. – Що більше інформації отримували протягом дня, то більше розуміли, що це реальність. Не можу описати словами, що я тоді відчував, і це були недобрі відчуття.

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У перші дні війни зв’язався зі своїм добрим другом Алексом Якутовим. Він мені розповів, що відбувається. Я спитав, чим можу допомогти? Вважав, що треба щось робити. Адже в мене були давні кулінарні відносини з Україною. Завдяки моїй спеціальності знаю багато хороших людей у цій сфері. Також дуже ціную українську кухню.

Їжа в поміч

– У Таллінні маю п’ять ресторанів, у чотирьох з них вирішили запропонувати гостям, окрім основного меню, українські національні страви, – розповідає Тиніс. – В кожному закладі – по одній страві: котлета по-київськи, червоний та зелений борщ і голубці. Усі 100% зароблених грошей на українському меню вирішили передавати Україні. За три тижні продали 600 порцій і заробили 10 тисяч євро, які вже відправили на підтримку українців.

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Допомога переселенцям

– У нашій галузі завжди відчувався дефіцит робочої сили, особливо перед літнім сезоном. Сьогодні ми пропонуємо переселенцям можливість працювати в наших ресторанах, – каже шеф-кухар. – Шукаємо кухарів, офіціантів та посудомийок. Передали інформацію про пропозиції роботи на спеціальний портал Eesti Töötukassa, а також додали активні вакансії в CV Keskus.