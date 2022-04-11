Сексуальне насилля: що робити постраждалій, та як її підтримати

Психологиня та гінекологиня відповіли на головні запитання болісної актуальної теми

Щодня вся Україна дізнається страшні новини про знущання рашистів з українських людей. Є багато повідомлень про зафіксовані випадки сексуального насилля. Лікар-гінеколог та лікар-психолог мають бути основними у допомозі постраждалим дівчатам та жінкам. Звісно, всі консультації – особисті та строго конфіденційні. Та є ті речі, які повинна знати кожна. Відповіді на основні складні запитання дали психологиня та ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова та лікар-гінеколог, завідуюча філіалу МЦ «Допомога плюс» Ліна Ірха.

Як допомогти психологічно, якщо ви родич чи друг постраждалої?

– Звісно, хочеться обійняти і таким чином захистити постраждалу. Але обійми не завжди допоможуть у цій ситуації, оскільки це фізичний контакт, їй може бути неприємно, – розповідає Наталя Єжова. – Насамперед потрібно запитати: «Чи можу я тебе обійняти? Яким чином тебе краще підтримати?» Важливо бути обережним, оскільки це надзвичайно сильна травма. Кожен дотик і кожне слово мають бути зваженими. Переконайте, що ви поруч і щиро хочете допомогти. Друге: найважливіше для потерпілої від насилля – аби вона почала говорити. Та не варто примушувати робити це одразу, бо це теж насилля. Потрібно, щоб людина сама почала розповідати. Важливо зробити фокус уваги не на деталях, бо це змушує переживати те жахіття ще раз, а на тому, що постраждала відчуває емоційно саме зараз. Коли вона ділиться своїми почуттями, то таким чином виводить їх назовні, і від цього стає легше.

Що робити, щоб запобігти небажаній вагітності?

– У перші 72 години (крайній термін – п’ять днів) потрібно прийняти засіб екстреної контрацепції. Найефективнішим методом є уліпристалу ацетат у дозі 30 мг (препарат улісса). Альтернативний метод – препарати прогестинового ряду: (постинор або ескапел), – каже Ліна Ірха. – Взагалі, гінекологи їх не рекомендують у повсякденному житті. Та коли сталося сексуальне насилля, варто випити таку таблетку. Якщо цього немає в аптеці, то рекомендовано прийняти комбіновані оральні контрацептиви, які містять етинілестрадіол (100 мкг) та левоноргестел (0,5 мг). Це п’ять таблеток комбінованих оральних контрацептивів. Їх потрібно випити за один раз, а через 12 годин прийняти ще таку саму дозу. Ще один метод контрацепції – мідна спіраль. Якщо поряд є гінеколог, зверніться до нього з проханням встановити її.

Як потерпіла від сексуального насилля може допомогти сама собі?

– Найгірше, що можна зробити, – мовчати. Не тримайте емоції у собі. Говоріть! – радить Наталя Єжова. – Розкажіть психологу чи рідним, що відчуваєте. Також варто розповісти поліції, аби вони знайшли винних у скоєному злочині. І не забувайте про лікаря-гінеколога. Психологічно потерпіла від сексуального насилля переживає п’ять етапів: шок, злість, невизначеність, горювання, прийняття. Шок супроводжує відчуття провини й сорому. Тут дівчині/жінці варто усвідомити: «Я не винна! Це зробив зі мною насильник. Я мушу розповісти про це, а не приховувати. Сорому немає, а винний повинен бути покараний». Коли настає злість, її варто випустити. Кричати й матюкатися при цьому – нормально. Бажано робити це не на самоті, а при комусь. Найкраще – при спеціалісті. Неминучими є етапи невизначеності й горювання. Їх треба прожити. Проплакати. Згодом прийде усвідомлення: «Так, це зі мною сталось. Я не винна, і моя душа чиста. Тіло загоїться. Я зробила все можливе, розповіла, кому потрібно, щоб винуватця знайшли й покарали».

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Якою має бути перша медична допомога?

– Найкраще звернутися до лікаря, який зробить повний огляд зовнішніх і внутрішніх органів. Він також проведе всі потрібні маніпуляції, – каже Ліна Ірха. – Якщо потерпіла знаходиться в умовах, де вимушена сама собі допомогти, то, насамперед, варто впевнитися, що немає запаморочення, є різкість зору та можливість стояти на ногах. Це показник того, що відсутні внутрішні кровотечі. Далі варто зняти з себе брудний одяг, обдивитися своє тіло на предмет пошкоджень. Обробити рани неспиртовим розчином – хлоргексидином чи перекисом водню. Промити забруднені рани водою з милом, якщо немає сильної кровотечі. Обробити антисептиком і накласти пов’язки (бажано стерильні). Далі звернути увагу на статеві органи. Треба промити їх тим же водним розчином хлоргексидину, якщо немає кровотечі. За відсутності антисептика можна скористатися розчином харчової соди (1 десертна ложка на 1 літр води). Приготувати розчин та провести спринцювання. І встановити будь-які свічки з антисептиком (бажано продовжувати їх ставити 6-10 днів). Щойно з’явиться можливість звернутися до лікаря, обов’язково зробити це!

Якщо ви чи ваші рідні стали жертвою сексуального насилля, зверніться по допомогу!

Якщо ви перебуваєте на території України:

Національна поліція України – 102 (по регіонах – https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812)

Органи прокуратури (по регіонах – https://gp.gov.ua/ua/posts/sajti-oblasnih-prokuratur)

Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування

Медична допомога – 103

Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103

Національна гаряча лінія – 116 123

TELEGRAM- КАНАЛИ:

@stop_russian_war_bot

@ukraine_avanger_bot

@police_helpbot (#ДійПротиНасильства)

Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

Телефонна лінія Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або ua@gmail.com;

Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою

Бережімо себе і рідних!