ДобріІсторії: «Рахуючи, структурую слова», – статистик з Вишгорода пише прозу

Рядки Андрія Жадана про війну процитували навіть на благодійному концерті у Варшаві

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Він – держслужбовець, який розраховує та аналізує статистичні дані. Працюючи з цифрами, знаходить натхнення писати прозу. У воєнний час, зрозуміло, тематичну прозу. У спецрубриці Нового каналу Андрій Жадан розповів свою #ДобруІсторію.

– Я працюю у Державній службі статистики України в департаменті зовнішньої торгівлі. Загалом у моїх обов’язках: аналітика, відповіді на публічні запити, надсилання інформації до різних державних органів. Працюю з цифрами, – розповідає чоловік. – До війни щонайменше раз на тиждень приїздив з міста прісного моря Вишгорода до Києва, зазирав до дружніх кав’ярень, де вже традиційно мені готували альтернативну каву. У таких затишних локаціях народжувалися ідеї для написання візерункових історій з життя. Відсторонюючись від цифр, надихався відвідувачами.

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До написання своєї прози Андрій має матричний підхід. Так сам його називає.

– Раніше, розраховуючи чи аналізуючи статистичні дані, я паралельно структурував слова. Цифри в тому дуже допомагали, – каже він. – А від початку війни майже нічого не написав. Емоції заважають, мабуть. Лише кілька свіжих прозових рядків. Аби не надзвичайно стійкі повідомлення про потребу мирної прози, я б нічого на своїй сторінці не друкував. Та от вирішив публікувати рядки, які були написані задовго до війни. Ще за кілька років. Та якщо звернути увагу на ці крайні публікації, вони здаються дуже актуалізованими.

Ілюстраціями до публікацій прозаїка слугують малюнки чи фото українських (і не лише) митців. Вони залюбки діляться своєю творчістю, а Андрій обирає те, що найкраще ототожнюватиметься з сенсом прочитаного.

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Андрій Жадан активно комунікує з творчими людьми з-за кордону. Інколи вдається домовитися про співпрацю задля досягнення нашої спільної мети.

– З крайнього, що відбулося за кордоном, то це декламування моїх прозових слів під час благодійного виступу жіночого складу Львівського симфонічного оркестру на сцені театру Teatr Muzyczny ROMA, що знаходиться у Варшаві, – розповідає чоловік. – Організатори концерту взяли за основу мій текст. Його начитали актори й диктори. Потім аудіодоріжку ввімкнули під час заходу. Благодійний концерт відбувся 30 березня.