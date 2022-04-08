Карта війни в Україні за весь час – з 24 лютого, з’явилася в Мережі. Розвиток бойових подій можна простежити день за днем ​​у режимі онлайн. Гіф-карта військових дій в Україні, на якій видно, як відбувалося вторгнення російських військ, доступна на сайті Нового каналу

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Інтерактивна карта війни в Україні за весь час

У Мережі з’явилася інтерактивна карта бойових дій в Україні, яка показує розвиток подій, починаючи з першого дня вторгнення російської федерації. Вона наочно показує, що свій максимум по захопленню українських територій армія росії показала на 21 день війни, після чого вона «здулася» під натиском Збройних сил України.

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