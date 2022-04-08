Мер міста Дніпро Філатов оголосив евакуацію, але тепер відмовляється від своїх слів: як це було

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що він не оголошував евакуацію з міста

За його словами, він просто закликав виїхати тих, хто може, та вразливі категорії населення, як він це робить постійно з початку війни.

– Паніку відставити. Я буду дуже стислий, хоча в мене крутиться дуже багато поганих слів… По-перше, жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій. По-друге, уважно перегляньте сказане на брифінгу та у всіх моїх публічних виступах. Найприкріше, що з другого дня війни, з кожної праски, і вже разів сто, я сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, літнім людям краще побути в спокійніших місцях, – розповів Філатов у своєму Facebook.

Мер підкреслив, що озвучував свою думку вже 100 разів, але «чомусь саме у 101 раз журналістів вирішило бомбардувати і вони влаштували вакханалію на всю країну».

За словами Філатова, Дніпро як транзитний гуманітарний хаб готовий допомагати всім, хто приїхав з Харківської області, Донбасу та Приазов’я, але він «чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися».

Фото Facebook

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