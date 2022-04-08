Добкін став дияконом УПЦ МП: неочікувано (ФОТО)

Колишній нардеп-регіонал, ексмер Харкова Михайло Добкін, закінчив духовну семінарію і став дияконом

Ось такі неочікувані повороти бувають у житті.

7 квітня в Благовіщенському соборі Харкова відбувся християнський обряд – хіротонія – під час якого Добкіна посвятили в священнослужителі. Про це повідомила пресслужба Харківської єпархії УПЦ московського патріархату. Хіротонію Добкіна виконував митрополит УПЦ МП онуфрій.

В соцмережах одразу з з’явились перші меми на цю тему. Можна добряче посміятися.

Хто такий Михайло Добкін?

Михайло Добкін – проросійський політик з Харкова, колишній член Партії регіонів та ОПЗЖ. Під час Євромайдану підтримував Беркут та носив георгіївську стрічку. В 2019 балатувався у президенти України, пропонував відновлення «добросусідськіх» відносин з рф. Популярність Добкіну приніс відеозапис від 2007 року, на якому він разом з покійним Генадієм Кернесом (Допа) записує агітаційний політичний ролик. Якщо ти ще його не дивився, то це мастхев для гарного настрою 🙂

Фото – прес-служба Харківської єпархії УПЦ МП

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