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Великобританія надасть Україні бронемашини Mastiff

Великобританія надасть Україні бронемашини Mastiff

Велика Британія збирається надати Україні свої колісні розвідувальні та транспортні бронеавтомобілі Mastiff та Jackal. Відправлення техніки анонсувало Міністерство оборони Великобританії. Про це повідомляє видання The Times.

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Jackal – це двовісний захищений бронеавтомобіль, оснащений 12,7 мм кулеметом. У британській армії машина використовується для розвідки та патрулювання. А Mastiff – це тривісний бронеавтомобіль з відсіком для десанту з восьми осіб. Залежно від модифікації, машина може оснащуватися 7,62 мм автоматичним кулеметом, 12,7 мм крупнокаліберним кулеметом або 40 мм гранатометом.

Як пише The Times, Велика Британія планує і далі допомагати Україні6 зокрема, протитанковими та зенітними ракетами. Про це країна оголосить найближчими днями.

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