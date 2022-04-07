Сенат США ухвалив закон про програму ленд-ліз для України: що це і як вплине на війну з росією

Сенат США одноголосно ухвалив законопроект, що дозволяє повернути програму ленд-лізу. Це означає, що Штати зможуть більш ефективно надсилати зброю та інші необхідні поставки в Україну. Про це повідомляє Politico.

Що таке ленд-ліз?

Ленд-ліз – державна програма, за якою США постачали союзникам у Другій світовій війні бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. Концепція цієї програми давала президенту США повноваження допомагати будь-якій державі, чия оборона визнавалася життєво важливою для її країни.

Як зареєструвати ТОВ в Дія? Послуга знова доступна на порталі

Zello: що це за програма і чим вона небезпечна для українців?

Що означає схвалення ленд-лізу для України?

Програма ленд-лізу стала переломним моментом Другої світової війни. Вона дозволяє швидко передавати усе необхідне Україні без бюрократичної тяганини. Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

«Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє використовувалася під час наймасштабнішого глобального конфлікту XX – го століття , і це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії є екзистенційною загрозою ліберальному порядку», – сказано у матеріалі Politico.

Поки незрозуміло, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз до своїх двотижневих канікул, які мають розпочатися у четвер. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з росією після голосування Сенату у четвер вранці.