Окупанти вкрали депутата Херсонської облради Сергія Максименка

Російські окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради Сергія Максименка та його сина. Про це повідомляється на сторінці «Трудова слава» Facebook.

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«Це трапилося три дні тому, його викрали разом із сином. Про це повідомляють жителі Сиваського, котрі звертаються за допомогою у визволенні керівника сільськогосподарського підприємства «Світанок». Сергій Іванович Максименко – знаний на Херсонщині підприємець, заслужений працівник сільського господарства України, депутат декількох скликань Херсонської обласної ради», – йдеться у повідомленні.

Зараз про їхнє місцеперебування та долю нічого невідомо.