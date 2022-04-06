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Окупанти вкрали депутата Херсонської облради Сергія Максименка

Окупанти вкрали депутата Херсонської облради Сергія Максименка

Російські окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради Сергія Максименка та його сина. Про це повідомляється на сторінці «Трудова слава» Facebook.

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«Це трапилося три дні тому, його викрали разом із сином. Про це повідомляють жителі Сиваського, котрі звертаються за допомогою у визволенні керівника сільськогосподарського підприємства «Світанок». Сергій Іванович Максименко – знаний на Херсонщині підприємець, заслужений працівник сільського господарства України, депутат декількох скликань Херсонської обласної ради», – йдеться у повідомленні.

Зараз про їхнє місцеперебування та долю нічого невідомо.

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