Увага, фейк: Оля Цибульська та Іван Дорн стали жертвами російських пропагандистів

Співачка розповіла про нову схему, яку російські ЗМІ використовують, аби вдарити по репутації українських зірок

В Україні триває війна не лише з російськими військами, а й на інформаційному фронті. Щоб послабити моральний дух українців, пропагандисти фабрикують скандали довкола зірок, які активно виступають проти російської агресії. Так, нещодавно вони почали розповсюджувати інформацію, що співачка Оля Цибульська нібито погодилася виступати в росії.

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— Кілька днів тому моєму концертному агенту прийшов запит на комерційний виступ в Ізраїлі для українців у кінця травня. Сьогодні вся переписка була видалена, акаунт заблокований, а скріни відфотошоплені. Тепер мережею і російськими ЗМІ гуляє інфа про те, що я начебто погодилася виступати для росіян за 5 тисяч доларів. Та я краще під землю провалюся! — розповіла Оля Цибульська. — Ідентична історія була у Вані Дорна. Ці с*ки думають, що можуть зруйнувати український шоу-бізнес своєю жалюгідною пропагандою. ⠀

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Відфотошоплені скріни лягають в основу фейкових новин у російських ЗМІ, в яких розповідається, що українські зірки будуть виступати в росії. Цибульська наголосила, що з 2014 року не виступала в рф та не їздила туди на корпоративи. Її треків немає на російських платформах і радіо, зрештою, всі її пісні — українською.⠀

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Пост в Instagram, у якому співачка пояснила ситуацію, видалили після скарг російських ботів. Не виключено, що згодом соцмережа видалить і акаунт Олі. Тож будьте уважні, завжди перевіряйте інформацію та не довіряйте непевним джерелам!

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