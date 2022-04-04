Виступ Зеленського на премії Греммі 2022: дивитися відео онлайн

4 квітня у Лас-Вегасі пройшла 64-а церемонія вручення музичних нагород «Греммі». Під час урочистого заходу із відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди «Греммі» з закликом підтримати Україну у війні проти Росії «у будь-який можливий спосіб».

«Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута», – сказав президент України.

Володимир Зеленський також закликав усіх, хто його чує: «Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. На телебаченні. Підтримайте нас чим можете. У будь-який спосіб. Але не мовчіть. І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живі. І вільні. Вільні, як ви на сцені Греммі».

Повне відео звернення Володимира Зеленського на Греммі-2022 дивіться нижче.

Після звернення президента України відбувся виступ Джона Ледженда, до якого приєдналися українські артистки – Міка Ньютон, Люба Якимчук та Сюзанна Іглідан.

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