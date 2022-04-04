Новий канал>Новини

Володимир Зеленський виступив на Греммі 2022 (ВІДЕО)

Виступ Зеленського на премії Греммі 2022: дивитися відео онлайн

4 квітня у Лас-Вегасі пройшла 64-а церемонія вручення музичних нагород «Греммі». Під час урочистого заходу із відеозверненням виступив президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди «Греммі» з закликом  підтримати Україну у війні проти Росії «у будь-який можливий спосіб».

«Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута», – сказав президент України.

Володимир Зеленський також закликав усіх, хто його чує: «Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. На телебаченні. Підтримайте нас чим можете. У будь-який спосіб. Але не мовчіть. І тоді настане мир. Усі наші міста руйнує війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живі. І вільні. Вільні, як ви на сцені Греммі».

Повне відео звернення Володимира Зеленського на Греммі-2022 дивіться нижче.

Після звернення президента України відбувся виступ Джона Ледженда, до якого приєдналися українські артистки – Міка Ньютон, Люба Якимчук та Сюзанна Іглідан.

Читай також:

Регіна Тодоренко вперше пояснила, чому мовчить про війну в Україні та російську агресію

Макс Барських іде на військове навчання: Співак налаштований рішуче

новости 2022 новости шоубизнеса рекомендації шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь