Одесу обстріляли окупанти з повітря: вибухи і що про це відомо

У ніч на 3 березня в Одесі було чути вибухи.

У мережі вже повилося відео, на якому видно, як чорні клуби диму накрили місто.

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Усі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків.

За попередніми даними, жертв немає.

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Також відомо, що немає електропостачання в Суворовському районі Одеси. ДПЕК “Одеські електромережі” коментують, що це пов’язано з аварійним пошкодженням на лінії, і електропостачання буде відновлено близько 12:00 3 березня.

Вранці 3 березня мер Одеси Геннадій Труханов розповів у спецефірі “Суспільного”, що на даний момент відбувається в Одесі:

“На щастя поранених людей немає, пошкоджено будинки – вибито скло, зруйновано покрівлі дахів від уламків. Комунальні служби вже на місці. Ми надаватимемо всю необхідну допомогу тим, у кого пошкоджено житло. Ситуація контролюється в даний час. Хочу попросити громадян зберігати спокій”.

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