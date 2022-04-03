Одесу обстріляли окупанти з повітря: вибухи і що про це відомо

У ніч на 3 березня в Одесі було чути вибухи.
У мережі вже повилося відео, на якому видно, як чорні клуби диму накрили місто.
Вибух у Дніпрі – попадання ракети у Дніпрі: Подробиці
Усі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків.
За попередніми даними, жертв немає.
Аварія на хімічному об’єкті: Що робити людям?
Також відомо, що немає електропостачання в Суворовському районі Одеси. ДПЕК “Одеські електромережі” коментують, що це пов’язано з аварійним пошкодженням на лінії, і електропостачання буде відновлено близько 12:00 3 березня.
Вранці 3 березня мер Одеси Геннадій Труханов розповів у спецефірі “Суспільного”, що на даний момент відбувається в Одесі:
“На щастя поранених людей немає, пошкоджено будинки – вибито скло, зруйновано покрівлі дахів від уламків. Комунальні служби вже на місці. Ми надаватимемо всю необхідну допомогу тим, у кого пошкоджено житло. Ситуація контролюється в даний час. Хочу попросити громадян зберігати спокій”.
Більше новин воєенного часу та корисних рекомендацій з виживання