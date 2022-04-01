Війна в Україні триває 37-му добу. За цей час армія росії втратила військової техніки більш ніж на 10 мільярдів доларів. Подробиці читай в матеріалі

Збройні сили України демонструють неймовірні результати у знищенні окупантів! Так, завдяки нашим героям армія рф понесла збитків більше ніж на 10 мільярдів доларів. Про це в п’ятницю, 1 квітня, повідомили в Міністерстві оборони України. Величезна кількість рашистської техніки знищена та не підлягає відновленню. Далі — більше!

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Втрати військової російської техніки в Україні становлять понад $10 мільярдів

У Міністерстві оборони України також склали рейтинг найдорожчої військової техніки рф, яка була втрачена під час війни в Україні. Детальний список публікуємо нижче:

танк Т-90М Володимир вартістю до 3 млн доларів;

вартістю до 3 млн доларів; самохідний зенітно-гарматний комплекс наземного та морського базування Панцир С-1 вартістю до 15 млн доларів. Один із таких комплексів було знищено у місті Баштанка Миколаївської області, 3 одиниці захоплено;

вартістю до 15 млн доларів. Один із таких комплексів було знищено у місті Баштанка Миколаївської області, 3 одиниці захоплено; вертоліт Ка-52 , вартість до 16 млн доларів. 24 лютого один такий вертоліт був збитий над Межигір’ям, ще один Ка-52 був збитий 2 березня у Бучанському районі Київської області, 12 березня Ка-52 був збитий у районі Скадовська, 16 березня – ще один був знищений біля Миколаєва, 19 березня – ЗСУ знищили ще два такі вертольоти – над Київщиною та над Запорізькою областю;

, вартість до 16 млн доларів. 24 лютого один такий вертоліт був збитий над Межигір’ям, ще один Ка-52 був збитий 2 березня у Бучанському районі Київської області, 12 березня Ка-52 був збитий у районі Скадовська, 16 березня – ще один був знищений біля Миколаєва, 19 березня – ЗСУ знищили ще два такі вертольоти – над Київщиною та над Запорізькою областю; військово-транспортний літак Іл-76 вартістю до 27 млн ​​доларів. Наразі відомо про один збитий Іл-76 разом з десантом;

вартістю до 27 млн ​​доларів. Наразі відомо про один збитий Іл-76 разом з десантом; сучасний винищувач Су-35С вартістю до 65 млн доларів. 1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій з російськими винищувачами Су-35С у Київській області, обидва ворожі літаки були знищені. 4 березня у Чернігові було збито ще однин винищувач за допомогою ПТРК Голка 1;

вартістю до 65 млн доларів. 1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій з російськими винищувачами Су-35С у Київській області, обидва ворожі літаки були знищені. 4 березня у Чернігові було збито ще однин винищувач за допомогою ПТРК Голка 1; ОТРК Іскандер-М вартістю до 100 млн доларів. 10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК Іскандер-М на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входили 4 пускові установки та 8 балістичних ракет;

вартістю до 100 млн доларів. 10 березня ЗСУ знищили дивізіон ОТРК Іскандер-М на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входили 4 пускові установки та 8 балістичних ракет; БДК Саратов вартістю понад 100 млн доларів. Було знищено 24 березня в порту Бердянська.

За матеріалами korrespondent.net

Втрати військової російської техніки в Україні становлять понад $10 мільярдів: відео



