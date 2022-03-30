У мережі з’явилася інформація від очевидців, що близько 20.30 30 березня в Дніпрі прогримів потужний вибух.

Це був ракетний удар.

“Ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає”, – повідомляє голова облради Микола Лукашук.

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Мер міста Дніпро Борис Філатов підтвердив вибух і попросив мешканців утриматися від публікації будь-яких матеріалів з місця подій.