Навчилася накладати турнікет за 12 секунд: історія маркетолога, яка боронить Україну

Анастасія Морозова розповіла, як стала парамедиком на передовій

Раніше вважалося, що війна – не жіноча справа. Мовляв, тендітним красуням не місце на фронті. Та за місяць після повномасштабного вторгнення багато жінок вкотре зруйнували нав’язані гендерні стереотипи. Вони взялися до зброї і показали, що леді можуть захищати рідну землю на рівні з чоловіками. Новий канал продовжує розповідати історії жінок, які своєю сміливістю викликають захоплення. Тож знайомтеся, парамедик Анастасія Морозова, вона працює на передовій.

– До повномасштабної війни я була провідним маркетологом у банку міжнародної групи, – розповідає вона. – Жили з чоловіком, як більшість з нашого кола: бюджетні трипи Європою, влітку – море, взимку – гори. Два роки тому купили омріяне житло, а за тиждень до вторгнення оновили автівку. Чоловік був проти помаранчевого джипу, але я переконала, що арт-директор має бути яскравим у всьому.

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Та 24 лютого життя сім’ї кардинально змінилося.

– Рішення щось робити прийшло саме в перший день, який був якийсь нескінченний, наче жахливий сюр… Я пішла в ТрО, чоловік – у ЗСУ. Мрії також змінилися на «кровожерливіші». Навчилася розбирати зброю, та, що важливіше, збирати, – усміхається Анастасія. – Відрізняти калібр та призначення БК. Тренуватися на рівні з хлопцями зачищати приміщення та за 12 секунд накладати турнікет.

Анастасія – парамедик, надає домедичну допомогу пораненим.

– Тому в мене з’явилося багато синів, за яких порву. А ще я повноправний член групи, що працює на передовій, – каже вона. – Мої дні наповнені тугою за загиблими в Маріуполі, Харкові, Бучі, Ірпіні, Охтирці… Загиблими по всій Україні вояками, вчителями, щойно народженими дітками, фермерами, пенсіонерами – громадянами України, загиблими від підлої зграї.

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Анастасія не бачить різниці між жінками і чоловіками на фронті.

– Не розумію гендерних раздраїв, – констатує вона.

Попри загрози жінка продовжує невтомно боронити Україну, адже щодня надихається співвітчизниками.

– Дякую всім, ви – неймовірні! – звертається вона до українців. – Дякую втомленим продавчиням у супермаркеті, усміхненим дівчаткам в аптеці, суворому водію 72 автобуса, хлопцям на блок-постах, воякам ЗСУ, поліції, футбольним хуліганам, добровольчим батальйонам та всім, хто просто робить свою справу!