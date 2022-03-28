Війна в Україні: українка з батьком створюють воєнні баггі для спецпризначенців

Кошти на перші такі авто зібрали самостійно, а потім долучилася навіть команда Сергія Притули

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Війна триває, армія захищає нашу країну від рашистів, а люди в тилу продовжують допомагати, чим можуть. Хто підтримує економіку, продовжуючи працювати, хто волонтерить, а хто навіть реалізовує нові стартапи на благо армії. «Баггі – це ідеальний автомобіль для розвідки та снайперів», – запевняє Меліса. У рубриці Нового каналу #ДобріІсторії дівчина розповіла про деталі їхнього з батьком проекту.

– Мій тато займається виготовленням виробів з металу, а машини – це його хобі, – каже вона. – Мені здається, в нього геніальний склад розуму: в голові бачить картинку, знає, як все реалізувати, але пояснити, як він це робить, не може. Власне, так сталось і з баггі. Ця історія розпочалася років п’ять тому. Він зробив цю машину, щоб ми, діти, просто навчилися їздити, дрифтувати. А от зараз, коли всі намагаються допомогти українській армії, ми зрозуміли, що баггі – це саме те, що треба. Такі машини – дуже ефективний і корисний транспорт для спецпризначенців. Тато вдосконалив існуючу модель: замінив мотор, акумулятор, каркас, зробив спеціальний окрас. На наших баггі є можливість розміщення кулеметів, гранатометів. Або ж просто ними можна доставляти боєприпаси.

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Меліса має досить велику аудиторію в соцмережах. Спочатку закинула інформацію в Instagram, аби хтось допоміг скерувати баггі туди, де він справді треба.

– Згодом почали телефонувати спецпризначенці, медійні люди, всі хотіли ту машинку, – згадує дівчина. – Серце розривалося, що однієї на всіх точно не вистачить. Тоді ми зрозуміли, що потрібно їх робити далі. Вирахували собівартість. Потрібно приблизно п’ять тисяч доларів, аби змайструвати один хороший баггі для військових. Спочатку збирали гроші самостійно. Близько 150 тисяч гривень зібрали завдяки моїй сторінці в соцмережі. Потім вдалося зв’язатися з командою Сергія Притули. Вони пожертвували кошти ще на два баггі. І от зараз ми день і ніч займаємося створенням таких авто. Сподіваємося, що все вийде, і наші баггі справді допоможуть військовим!