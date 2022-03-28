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Кріс Рок не став писати заяву на Вілла Сміта після удару на Оскарі 2022

Кріс Рок не звертався до поліції після того, як Вілл Сміт його вдарив на премії Оскар 2022

Знаменитість не збирається доводити справу до суду

Американський комік Кріс Рок не збирається звертатися до поліції через ляпас, який йому дав Вілл Сміт під час церемонії «Оскар-2022». Про це пише Variety.

Завдяки джерелу у поліції Лос-Анджелеса видання дізналося, що скандальний ляпас обмежиться прямим ефіром, а не поліцейським відділком чи судом.

У повній заяві Департаменту поліції Лос-Анджелеса сказано: «Слідчим органам поліції Лос-Анджелеса відомо про інцидент між двома людьми під час програми вручення премії «Оскар». В інциденті одна людина вдарила іншу. Затриманий відмовився писати заяву до поліції. Якщо зацікавлена сторона захоче отримати поліцейський звіт пізніше, поліція Лос-Анджелеса буде готова скласти звіт про розслідування».

Нагадаємо, що під час вручення премії «Оскар-2022» у прямому ефірі голлівудський актор Вілл Сміт вийшов на сцену і вдарив коміка Кріса Рока. Причиною тому стало те, що комік порівняв дружину Вілла Сміта Пінкетт, яка страждає від алопеції, з Демі Мур у фільмі 1997 року «Солдат Джейн».

Фото: Getty Images

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