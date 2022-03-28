Світлану Лободу виключили з чорного списку theylovewar: за що туди відправляють та чому потім викреслюють зірок

Відомий блогер та бізнесмен Петро Заставний створив платформу з іменами персон, які підтримують росію чи замовчують війну, серед них є й українські зірки. Ми вирішили розібратися, чому вони потрапили у список, та чи є шанс звідти зникнути.

Після нападу Росії на Україну багато артистів, блогерів, співаків публічно озвучили свою позицію. Одні гостро засуджують дії путіна та виступають проти війни, інші публічно не висловлюють свою позицію чи мовчки толерують рф, чи поширюють фейки. Український блогер, продюсер Петро Заставний створив платформу theylovewar.com зі списком таких персон.

– Упевнений, що ідея створення подібного порталу була в думках українців давно, – каже блогер. – Спочатку хотів скласти список брендів, які залишаються в росії. Та допрацював ідею про «зірок» і виступив ініціатором створення платформи.

Список поділено на три категорії: артисти, інфлюенсери, політичні діячі. Під фото є значок-посилання на сторінку в Instagram або інші соцмережі, яке дозволяє перейти відразу на сторінку до тієї чи іншої особи. Зараз команда збирає скріншоти з доказами про пропаганду.

– Дійсно, є погрози та прохання в мою сторону, аби прибрати певних осіб, але мені здається, що це швидше кроки відчаю, – пояснює Петро. – Віддані фанати підтримували позицію «зірок». Це розпалювало негатив між ними та тими, хто їх засуджував. Ми пояснювали, що фото зникне з платформи лише після їхнього публічного визнання війни. Вважаємо своїм кращим результатом те, що деякі з опублікованих признали свою помилку, визначилися з власною позицією та почали говорити правду про напад росії на Україну.

Кілька персон після цього з чорного списку прибрали. Наприклад, LOBODA, яка почала не тільки говорити про війну у соцмережах, а й активно вести волонтерську діяльність в підтримку українців. Артистка розказала, як волонтерить у Латвії. Вона перетворила свій офіс на штаб для допомоги, закуповує засоби гігієни та продукти українським біженцям. А ще перерахувала 1,5 міліонна гривень у фонд «Маша» Маші Єфросиніної.

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