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#ДобріІсторії. Харківські пожежники врятували кролика від дій рашистів: гріли тваринку під бушлатом

Харківські пожежники врятували кролика від дій рашистів: гріли тваринку під бушлатом

Місяць повномасштабної війни проти російських окупантів відкрив українців з нового боку. Героїчний опір, який чинять захисники, захоплює західних аналітиків. Не менше захоплює сміливість рятувальників, яким доводиться ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Вони розбирають завали і звільняють людей з-під уламків, гасять пожежі й рятують маленьких заручників війни – тварин. Про одного такого вуханя, якому пощастило зустрітися з пожежниками, Новий канал сьогодні й розповість.

Щасливчик на ім’я Лакі

Цей кролик був щасливим домашнім улюбленцем, поки в його життя не увірвалася війна.

Через ворожий обстріл квартира, де мешкав вухань, зайнялася. Малий ризикував загинути страшною смертю в пожежі. Та раптом крізь дим та темряву один з рятувальників помітив за диваном маленькі вушка.

Харківські пожежники врятували кролика від дій рашистів: гріли тваринку під бушлатом

– Під час гасіння пожежі в центрі Харкова ми знайшли цього красеня, який був по самі вуха у воді, – розповідає начальник караулу 9-ї ДПРЧ ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Карімов. – Його винесли та передали водію пожежної машини. Оскільки на вулиці було прохолодно, той сховав його під бушлат.

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Кролик був повністю мокрий, з обсмаленими вусами та хутром, весь тремтів від холоду. Оскільки господарів не знайшлося, хлопці залишили тваринку в пожежній частині.

Харківські пожежники врятували кролика від дій рашистів: гріли тваринку під бушлатом

– Відтепер це улюбленець підрозділу, – каже рятувальник. – Ми його годуємо, організували місце для проживання.

Власне, щастя від появи нового улюбленця в пожежній частині ви можете бачити самі в очах рятувальників. А вони тим часом продовжують допомагати протистояти ворожим атакам, рятуючи тих, хто відчув на собі все «щастя» «руського міра»!

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