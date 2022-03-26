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Вибух у Львові 26 березня: по Львову завдано ракетного удару

Вибух у Львові 26 березня: по Львову завдано ракетного удару

У Львові пролунали два потужні вибухи. Що сталося та яка ситуація в місті на даний момент, пояснив Максим Козицький, голова Львівської ОДА (ОВА)

«Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей».

Мер Львова Андрій Садовий наголошує, що всі, хто наразі знаходиться у Львові та області, повинні залишатися в укриттях. Загроза ракетного удару все ще є.

Наразі стало відомо, щ внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала. На місці працюють всі відповідні служби.

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«Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!», – зауважує Максим Козицький.

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