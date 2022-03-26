В'ячеслав Аброськін хоче здатися в полон російським оккупантам у Маріуполі, в обмін на гуманітарний коридор для мирних жителів

Колишній заступник голови Нацполіції та генерал В’ячеслав Аброськін запропонував себе російським окупантам в обмін на можливість вивести дітей з Маріуполя, який перебуває в облозі
На своїй сторінці у Facebook він звернувся до російських загарбників із проханням впустити його в окуповане місто для збору дітей та організації їхнього вивезення. За його словами, йому потрібно всього три дні в Маріуполі, а на останньому блокпосту під час проїзду назад із дітьми він здасться в полон.
– Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години. Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 роки організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути», – зазначив Аброськін.
Ексзаступник голови поліції також додав, що за його участі було вбито десятки російських загарбників, а тисячі їхніх посібників – затримано.
– Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку Азов. Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються в Маріуполі, – написав Аброськін.
Пізніше генерал додав, що після його публікації, йому пишуть багато людей, а офіцери готови рятувати мешканців Маріуполя та здаватися в полон разом з ним.
В своєму інтрев’ю виданню DW.com Аброськін поділився, що населення Маріуполя йому довіряє саме через те, що він створив поліцію Донецької області 2014 року, довіра до якої зросла з 0 до 70% до 2018 року.
– Коли російські війська оточили Маріуполь та почали вбивати наших громадян, розстрілювати їх із літаків буквально щодня, я став отримувати з міста сотні повідомлень. Номер мого телефону багато хто знає, свого часу його публікували на місцевому телебаченні, і тому люди мені дзвонять, пишуть повідомлення, надсилають фотографії – і просять їх врятувати. І коли я з ними розмовляю… Я не маю жодних інших можливостей, крім як віддати самого себе, щоб вивезти звідти дітей, – поділився генерал поліції.
Зарин: що це, як діє та як захиститися від бойової отруйної речовини
Пожертвувати собою зараз дітей та інших мирних людей – справа героїчна та відважна, проте, де гарантії, що окупанти дотримуються свого слова, якщо погодяться на обмін? На це у Аброськіна теж є своя відповідь:
– Від злочинців жодних гарантій годі й чекати. Саме тому я відкрито звернувся до них. Я міг би приїхати до Маріуполя таємно, у мене були можливості повідомити їх про це негласно. Але я хотів, щоб ця пропозиція стала відомо широкому загалу – і тоді вже решта буде на їхній (російському військовослужбовці – Ред.) совісті.
У своєму дописі на Facebook Аброськін написав, що він «саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку Азов». Задаєшся питанням, що він мав на увазі? В інтерв’ю генерал поліції розповів, що він разом з ними звільням Маріуполь ще 2014. На початку червня того року він вперше зустрівся з Андрієм Білецким (засновником та лідером Азову) та з рештою керівників батальйону.
– Надалі життя склалося так, що мене призначили начальником поліції на Донеччині, а базою «Азова» став Маріуполь, і ми постійно спілкувалися. У мене склалися дуже добрі, близькі, довірчі стосунки і з керівниками полку, і з пересічними бійцями. Напевно, таких стосунків у них немає з жодним генералом в Україні – гадаю, що й вони можуть це підтвердити, – розповів Аброськін.
Сам полн Азов генерал називає звичайними людьми, проте з високою мотивацією. Розповідає, що у них дуже сувора дисципліна, за всі вісім років він не бачив, щоб хтось з них, вживав навіть алкоголь, не говорячи вже й про наркотичні речовини.
– Чому їх називали радикалами? Можливо, через якісь символи, які вони на початку використовували. Деякі з них були активними футбольними вболівальниками «Динамо», ультрас, і там була своя символіка, – роділився В’ячеслав Аброськін.
За словами генерала, поки що зі сторони ніякої реакції чи інформації не надходило.
Новий канал буде слідкувати за розвитком подій.
Фото – facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Читай також:
Z та V: що означають літери на російській техніці? Як вороги виправдовуються за латинську абетку
Північна Корея запустила балістичну ракету у напрямку Японії (відео)