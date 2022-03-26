В'ячеслав Аброськін хоче здатися в полон російським оккупантам у Маріуполі, в обмін на гуманітарний коридор для мирних жителів

– Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години. Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 роки організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути», – зазначив Аброськін.

Ексзаступник голови поліції також додав, що за його участі було вбито десятки російських загарбників, а тисячі їхніх посібників – затримано.

– Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку Азов. Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються в Маріуполі, – написав Аброськін.

Пізніше генерал додав, що після його публікації, йому пишуть багато людей, а офіцери готови рятувати мешканців Маріуполя та здаватися в полон разом з ним.

«Населення Маріуполя довіряє мені»

В своєму інтрев’ю виданню DW.com Аброськін поділився, що населення Маріуполя йому довіряє саме через те, що він створив поліцію Донецької області 2014 року, довіра до якої зросла з 0 до 70% до 2018 року.

– Коли російські війська оточили Маріуполь та почали вбивати наших громадян, розстрілювати їх із літаків буквально щодня, я став отримувати з міста сотні повідомлень. Номер мого телефону багато хто знає, свого часу його публікували на місцевому телебаченні, і тому люди мені дзвонять, пишуть повідомлення, надсилають фотографії – і просять їх врятувати. І коли я з ними розмовляю… Я не маю жодних інших можливостей, крім як віддати самого себе, щоб вивезти звідти дітей, – поділився генерал поліції.

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Де гарантії окупантів?

Пожертвувати собою зараз дітей та інших мирних людей – справа героїчна та відважна, проте, де гарантії, що окупанти дотримуються свого слова, якщо погодяться на обмін? На це у Аброськіна теж є своя відповідь:

– Від злочинців жодних гарантій годі й чекати. Саме тому я відкрито звернувся до них. Я міг би приїхати до Маріуполя таємно, у мене були можливості повідомити їх про це негласно. Але я хотів, щоб ця пропозиція стала відомо широкому загалу – і тоді вже решта буде на їхній (російському військовослужбовці – Ред.) совісті.