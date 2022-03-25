Історія від команди Ревізори на порозі: Полишив камеру та взяв зброю

Найстарший оператор реаліті вступив у ЗСУ та боронить Україну

Багато українців не змогли спокійно спостерігати за тим, що коється у нашій країні. Не залишаються осторонь і працівники Нового каналу. До війни Володимир Сатишев тримав у руках камеру та знімав реаліті «Ревізори на порозі», та вже місяць зі зброєю боронить Україну.

– З Володимиром познайомився на знімальному майданчику реаліті, – розповідає оператор-постановник Євген Єльшевич. – Колега одразу справив враження крутого професіонала, яким насправді й виявився. З ним максимально комфортно працювати, йому немає рівних у командній роботі. Володимир дуже добрий. Наш найстарший колега, якого ми всі дуже любимо.

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У перші дні війни Володимир відвіз родину до кордону зі Словаччиною, а сам пішов добровольцем у військкомат. Чоловіка розподілили до 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

– Зі мною було дуже багато добровольців, – розповідає Володимир. – У всіх дуже велика мотивація захищати Україну. Кожен на своєму місці робить, що вміє, боронить нашу державу. Щодня бригада знищує кілька десятків одиниць ворожої техніки, бере в полон російських військових та захоплює трофейну зброю.

Володимир переконаний, що незабаром Україна здобуде перемогу. Він з хлопцями робить для цього все можливе.