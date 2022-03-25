Тричі ледь залишилася живою: історія спортсменки, яка служить у ЗСУ

Анна Васюк на фронті відсвяткувала три дні народження

За місяць війни в Україні фото дівчини в камуфляжі вже не викликає сплеску коментарів на кшталт «Війна – не жіноча справа». Ми навчилися приймати вибір і право жінок захищати країну зі зброєю в руках. Своєю історією з Новим каналом ділиться багаторазова чемпіонка України з богатирського багатоборства та армліфтингу, срібна призерка «Арнольд Класік Європа», володарка 17-ти рекордів України та двох рекордів Національного реєстру Анна Васюк.

– Те, що в Україні будуть воєнні дії, відчувала заздалегідь, – розповідає дівчина. – 24 лютого прокинулася від того, що в мою кімнату забігла переполохана мати. Подумала, що проспала, адже у той день мала йти на роботу в зал. Згодом почула вибухи і зрозуміла, що відбувається. Своїх попросила зібрати документи та речі першої необхідності. Сама пішла купляти продукти. В місті було багато техніки і цивільних машин, які намагались виїхати.

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Без вагань та сумнівів дівчина вступила до окремого підрозділу ЗСУ. Коли має вільні години, приймає гуманітарну допомогу, розвозить по постах, батальйонах ТрО та ЗСУ.

– Мої рідні далеко та в безпеці, а за себе я не переймаюся, – зізнається Анна. – За місяць війни в Україні відсвяткували три дні народження, рівно стільки разів ледь залишилися цілі з командою. Мабуть, ми дуже хороші люди, і нам ще рано.

Як і всі українці, дівчина бажає якнайшвидшої перемоги для України.

– Немає жодних сумнівів, що ми залишимося суверенною державою, – каже Анна. – А всі «визволителі» отримають по заслугах. Адже те, що вони роблять з мирним населенням, не пробачимо їм ніколи.

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