Тростянець звільняють від російських окупантів

ЗСУ звільняють від загарбників Тростянець Сумської області. Про це повідомив мер міста Юрій Бова. Далі в матеріалі читай подробиці про те, що Тростянець Сумської області звільняють

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Як захопили Тростянець на Сумщині

Тростянець Сумської області був захоплений російськими солдатами ще 1 березня. Три колони армії росії оточили місто та повністю взяли його під контроль. Проте окупантів у Тростянці ніхто не чекав, закріпитися там їм не вдалося. Тож рашисти почали регулярно обстрілювати непідконтрольні частини міста. Внаслідок цього 10 березня загинуло 10 мешканців.

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Місто Тростянець звільняють від окупантів

У п’ятницю, 25 березня, стало відомо, що Тростянець на Сумщині зачищають від рашистів. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Тростянецької міської ради Юрій Бова. За його словами, завдяки Збройним силам України російські військові тікають із міста на викрадених автомобілях та скутерах.

Також відомо, що українські захисники за допомогою NLAW знищили під Тростянцем танк армії рф Т-80. А до цього там були розбиті ворожі БМП, танки та автомобілі.

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