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Як налаштуватися на роботу, якщо знаходитеся в тилу? Топ порад від Наталі Єжової

Як налаштуватися на роботу, якщо знаходитеся в тилу? Топ порад від Наталі Єжової

Психологиня розповіла, де знайти енергію для праці та не втратити її за один день

Уже місяць в Україні йде війна, яку розв’язала росія. Бліцкриг з тріском провалився, та коли закінчаться нещадні обстріли агресорів, ніхто не знає. Зважаючи на це, людям, які живуть там, де немає активних бойових дій, варто повертатися до роботи й підтримувати економіку країни. Ведуча проекту Нового каналу «Екси» та психологиня Наталя Єжова дала кілька порад щодо цього.

Як налаштуватися на роботу, якщо знаходитеся в тилу? Топ порад від Наталі Єжової

– Дуже складно повернутися до роботи під час війни. Та саме робота може стати тією опорою, що допоможе впоратися зі стресом, дасть стабільність і сили продовжувати жити далі в сьогоднішніх реаліях, – каже вона. – Британські вчені провели експеримент: посадили в клітку мишей, які вміли крутити барабан, і мишок, які нічого не вміли. Коли почали бити їх током, тваринки, які мали навичку, почали її виконувати й вижили. На відміну від іншої групи. Це дуже грубе порівняння, але суть така ж. Важливо, щоб ми як люди думаючі й сильні продовжували працювати.

Як налаштуватися на роботу тим людям, які знаходяться в тилу?

  1. Робіть те, що вмієте

– Зараз не час вчитися чогось нового, – каже психологиня. – Аби справді бути корисним та продуктивним, займайтеся своєю звичною справою.

  1. Плануйте

– Обов’язково пишіть список, що потрібно зробити, а потім відмічайте зроблене. Хваліть себе! – радить експертка.

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  1. Звітуйте

– Розповісти комусь, що ви зробили, це не хвальба! У даній ситуації це мотивація, – розповідає Наталя. – Яка дає ще більше енергії для подальших дій.

  1. Оцінюйте реально

– Не відмовляйтеся від думки, що ви працюєте для того, щоб тримати себе в тонусі. Говоріть це собі прямо, а не завуальовуйте, – переконує Єжова.

  1. Бережіть себе

– Не звалюйте на себе дуже багато роботи одразу, – радить психологиня. – Розділяйте все на маленькі підзадачі, не перевтомлюйтесь. Варто розуміти, що психіка й так нестабільна. Якщо щось не встигли за день, перенесіть це на завтра. Відпочивайте!

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