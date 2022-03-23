Чернігів сьогодні: окупанти підірвали міст, а Арестович розповів чого чекати

Чернігів сьогодні вночі, 23 березня, зазнав чергових ударів від окупантів. Російські війська скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну. Від удару впав один із прольотів мосту.

Від ворожих снарядів у Чернігові постраждав міст, через який організовували евакуаційні рейси та завозили гуманітарну допомогу до міста.

Однак попри все, це не стане на заваді гуманітарних коридорів, про що з місця події повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус: «Ми забезпечуємо місто продуктами харчування та всім необхідним».

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Крім того, В’ячеслав Чаус запевнив, що після перемоги в Чернігові обов’язково збудують новий міст, набагато кращий, ніж той, який був: «Ми збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той, що у нас був. Він вже був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує на крутий і сучасний міст. Ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги».

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Як відмітив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 Каналу, у Чернігові понад тиждень майже немає газу та води. Окупанти б’ють по житлових кварталах. Це помста за те, що Чернігів героїчно протистоїть ворогу.

Однак варто розуміти, що на відміну від Маріуполя, до Чернігова є прямі шляхи постачання і гуманітарні коридори, тож центральне командування має змогу надавати військову допомогу.

«У Чернігові ситуація є складною, тому що ворог почав застосовувати тактику приблизно схожу на ту, що й до Маріуполя. Звісно, там не той масштаб, але менше з тим, – зауважує Олексій Арестович. – Ситуація там далека від деяких заяв, які прозвучали, що нібито місто зараз в оточенні й так далі. Немає оточення – є складна ситуація. Однак командування ЗСУ та влада працює над тим, аби полегшити ситуацію»