Путін втягує Європу у велику війну: історики та журналісти створили медіапроєкт, у якому порівняли кроки російського диктатора та Гітлера

Міжнародна група істориків і журналістів StarLight media створила медіапроєкт NEVERAGAIN.MEDIA, в якому порівняла події в Росії і вчинки Володимира Путіна напередодні вторгнення в Україну та ситуацію у фашистській Німеччині й дії Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

Мета проєкту – за допомогою конкретних фактів продемонструвати, що агресія Росії проти України становить реальну загрозу безпеці Європи та всього світу. Висновок авторів проєкту NEVERAGAIN.MEDIA невтішний: Путін майже на 100% повторює кроки Гітлера та веде світ до нової глобальної війни. Якщо російський диктатор сьогодні не буде зупинений в Україні, завтра бойові дії охоплять Європу та весь світ.

Проєкт адресований західним медіа, політикам та звичайним громадянам, які не завжди мають можливість системно та об’єктивно проаналізувати події, що відбуваються. Крім того він буде корисним українським дипломатам та професійній спільноті, яка бореться з російськими фейками й дезінформацією. Автори проєкту також сподіваються, що зібрані матеріали дійдуть хоча б до частини громадян Росії, які зараз перебувають під впливом тоталітарної пропаганди так само як 77 років тому німці.

NEVERAGAIN.MEDIA продовжує збір даних. Команда проєкту закликає істориків, журналістів, медіаекспертів зі всього світу долучатися до дослідження й доповнювати його новою інформацією.

E-mail: info.neveragain@gmail.com

У 1939 році світ не зміг розпізнати план Гітлера і вчасно зупинити цей злочин проти людства. Але зараз план Путіна очевидний. І не можна припустити повторення помилки, яка знову коштуватиме життя десяткам мільйонів людей. Команда NEVERAGAIN.MEDIA закликає міжнародну спільноту усвідомити: якщо західний світ не діятиме, Третя світова війна неминуча.

Існуючі факти необхідно активно поширювати. Стань на правильний бік історії!

© Створено Starlight Media за участі представників інших незалежних медіа України