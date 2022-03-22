Снаряди, міни, уламки: правила безпеки у воєнний час

Через активні бойові дії значна територія України стала небезпечною через вибухонебезпечні предмети, які не розірвалися, та міни, які закладає російський окупант при відступі. Як повідомляє Українська Асоціація саперів, зараз небезпечними є щонайменше 82 525 кв. км (враховувались підозрювані та підтверджені райони). Потенційно небезпечні території нанесли на карту. Вони розташовані на півдні та сході країни, а також у Київській та Чернігівській областях.

Порядок дій, якщо у ваш будинок або будинок поблизу потрапила бомба або ракета

Днями українців попередили, що ворог заміновує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг. А тому важливо знати основи мінної безпеки та правила поводження при виявлені вибухонебезпечних предметів.

Оминайте снаряди, які не розірвались. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна підбирати такі «трофеї». Не берітьв руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі – це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині. Заборонено:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його або брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

приносити вибухонебезпечний предмет додому.

При виявлені снарядів та підозрілих предметів одразу повідомляйте ДСНС (101) та національну поліцію (102).