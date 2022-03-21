Рівненський ляльковий театр проводить вистави в бомбосховищі.

Практично місяць український народ героїчно виборює право на суверенність і незалежність, воюючи проти російських загарбників. Війна приносить багато горя. Але є в ній місце і для добра, яке сильніше за зло. Сьогодні,в Міжнародний день лялькаря, який святкують 21 березня, вшановуючи всіх працівників лялькових театрів, Новий канал розповість про Рівненський академічний обласний театр ляльок, який став осередком добра для дітей переселенців.

Театр для біженців

– Щойно розпочалися повномасштабні бойові дії в країні, наш театр миттєво зреагував на ситуацію. На другий день війни було прийняте рішення сформувати на базі Рівненського театру ляльок евакуаційний пункт для переселенців, – розповідає директор та художній керівник театру Володимир Данилюк. – Ми активно почали приймати людей та забезпечувати всім необхідним. Також треба врахувати важливий момент, що 24 лютого театр планував прем’єри двох вистав від «Бейбі театру», де режисером є Марина Богомаз. Недаремно згадую Марину, тому що вона фактично організувала в стінах театру пункт з плетіння маскувальних сіток.

Вистави в укритті

– Згодом колектив театру вирішив, що рашисти не можуть забирати в наших дітей дитинство, тому ми відновили покази. Коли як не у воєнний час потрібно розмовляти з дітлахами мовою казки? Завдяки театру ляльок малеча знаходить мільйони відповідей на безліч запитань! Наша творча справа надає можливість відволікатися та вчитися фільтрувати інформацію, яка так хворобливо ранить маленьких українців, – продовжує пан Володимир. –У перший день, коли відновили показ вистав, очікували на невелику кількість глядачів, тому обмеження не вказували. Але за 10 хвилин до події зрозуміли, що в нас аншлаг! Замість однієї запланованої вистави для малюків «Смачна історія», яка відбувається у фойє театру на другому поверсі, ми екстрено додали ще одну казку на головній сцені під назвою «Бука», аби всі дітки отримали бажаний доступ до дива. Після такого приємного та неочікуваного візиту глядача вирішили залишати вхід на вистави вільним, однак за попереднім записом за номером телефону. Наразі на одну виставу дозволяється приймати 70 глядачів. У період воєнного стану театр зіграв такі вистави як «Смачна історія», «Бука», «Пан Коцький», «Ще раз про Червону Шапочку», «Казка з чарівної скрині». Також ми возимо казки до переселенців, які перебувають в укритті.

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Експериментальні майданчики для нашого театру зовсім не новина. Ми постійно працюємо як на базі театру, так і на виїздах. Бомбосховище актори сприймають, як запропонований майданчик, а дітлахи завдяки своїй вірі у прекрасне завжди сконцентровані на виставі, тим більше, вони взаємодіють з казковими героями.

Усі вистави – безкоштовні

– У такий складний час не думаєш, як заробити гроші, а шукаєш сотні варіантів, як допомогти. Ми знаємо, що малюки, які знаходяться в епіцентрі бойових дій, постійно перебувають у стані тривожності. Кожна дитина, яка стала свідком бойових дій, вважається фахівцями травмованою. Оскільки в нинішніх обставинах не всі мають змогу звернутися по фахову допомогу, наш театр пропонує казкову терапію, – ділиться керівник театру.

Слава Україні! Ми переможемо!