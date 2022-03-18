Як поїхати від війни до Польщі? Маршрути, умови та корисні посилання

В умовах війни росії проти України одним з найпопулярніших напрямків евакуації залишається Польща. Тому давайте розберемося, як потрапити до цієї країни, скільки та в якому статусі там можна перебувати, та чого чекати від уряду.

Як виїхати:

Потягом — евакуаційні маршрути курсують щодня з Києва, Харкова, Вінниці та кількох інших міст. Тут потрібно орієнтуватися на місцеву інформацію, яку надають органи влади у вашому населеному пункті. Вона змінюється дуже динамічно, в залежності від ситуації з обстрілами.

Стежити за оновленнями – тут: https://t.me/UkrzalInfo

Автівкою. Обирайте пункти перетину, які найменш завантажені. Інформація змінюється щодня і з’являється в офіційних повідомленнях Державної прикордонної служби.

Стежити за оновленнями – тут: https://t.me/evacuationukraine

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Які документи потрібні:

Підходить внутрішній український паспорт-«книжечка», біометрія не обов’язкова. Навіть більше – якщо він протермінований, відсутня нова фотографія по досягненню 25-річного, 40-річного віку – вас пропустять. Діти можуть виїжджати за свідоцтвом про народження. Якщо дитина з одним із батьків чи опікунів, жодних складнощів не буде, навіть не потрібне нотаріальне підтвердження про згоду іншого з батьків. А от самостійно дитину через кордон офіційно не пропускають, але у кожній ситуації розбираються індивідуально. Приміром, якщо дітей супроводжують волонтери чи сусіди, знайомі, є прецеденти, коли з батьками просто зв’язувалися телефоном і отримували усну згоду на вивіз малечі. Все вирішується на місці.

Як перевезти тварин:

Дозволений в’їзд тварин без щеплень і ветеринарного паспорту. Якщо ви плануєте після Польщі поїхати в інші країни, польські ветеринарні клініки оформлять необхідні документи на місці. А місцеві волонтерські організації і приватні клініки надають допомогу тваринам – якщо в них від переїзду стрес, ускладнення хронічної хвороби чи травма, ви можете звернутися по допомогу, і ветеринари нададуть її безкоштовно (звісно, якщо клініка пропонує волонтерську допомогу – це особисті ініціативи польського бізнесу).

Адреси пунктів прийому українських громадян:

– Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk;

– Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów;

– Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło;

– Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska;

– Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa;

– Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka;

– Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama;

– Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

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Які права мають переселенці:

Згідно із законом, українці можуть перебувати в країні 18 місяців, а через 9 місяців перебування в країні біженці зможуть подати заяву на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Крім того, українські біженці отримують дозвіл на роботу та доступ до медичної допомоги, а також одноразову фінансову допомогу в 300 злотих на особу. Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Українські вчені і студенти, які прибувають до Польщі, можуть продовжити навчання та наукову роботу. Зокрема можна обрати виш за схожою з вашою спеціальністю і подати заяву про прийняття на навчання. Кожен університет має право самостійно вирішувати щодо правил переведення студентів з іноземних (включаючи українські) університетів, тому детальну інформацію потрібно уточнювати в адміністрації навчального закладу. Додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті https://study.gov.pl/.

Важливо: Варшава і Краків вже НЕ МОЖУТЬ впоратися з потоком біженців. Обирайте інші міста.

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Корисні ресурси:

https://t.me/refugeesinPoland

https://ukrainesupport.net/uk/ — пошук житла

https://help.unhcr.org/poland/uk/

https://uasos.org/ua — волонтерські ініціативи