Викрадення українських біженців: дотримуємося запобіжних заходів

У зв’язку з війною, що веде рф проти України, багато українців залишають свої домівки в пошуках безпечних місць, в т.ч. за кордоном. Перебуваючи у відчаї і паніці, оперативно виїжджаючи за межі рідного міста, саме в такому стані і в такий період часто можна стати жертвами торгівлі людьми.

Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини для отримання прибутку через контроль та експлуатацію інших людей.

Саме тому центр протидії дезінформації при РНБО України розробив ряд порад щодо того, як не стати жертвою торгівлі людьми.

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Як цьому запобігти:

– не віддавайте нікому оригінали документів, покладіть копії у різні місця;

– не погоджуйтеся на роботу сумнівного характеру;

– не беріть у борг у незнайомців;

– підтримуйте зв’язок з рідними;

– вивчіть телефони екстрених служб (допомога в країнах ЄС – 112).

Торгівля людьми буває у формі трудової або сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва, для вилучення органів тощо.

Будьте уважні та не довіряйте сумнівним пропозиціям!