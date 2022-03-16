Як переможці Ревізори на порозі облаштували центр для біженців

Підприємець з Тернополя разом із дружиною займається поселенням та харчування українців

Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії про наших співвітчизників, які боронять державу в тилу. Переможці прем’єрного випуску «Ревізори на порозі» Тарас Ковальчук з дружиною Іванною відкрили в Тернополі безкоштовний тимчасовий прихисток для біженців.

– Центр поселення для біженців розрахований на 250 койко-місць, – розповідає жінка. – На першому поверсі розташовуємо мамусь із дітками до п’яти років, на другому – дорослих. Ми забезпечуємо харчуванням, одягом та всім необхідним для малюків. Люди мають можливість перебувати до трьох днів, потім допомагаємо їм прямувати до кордону. Щодня у волонтерському штабі працює шість людей.

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Тарас із рестораторами з Тернополя адмініструє питання харчування для біженців та військових.

– Займаюся тим, чим вмію, – годую людей, – каже хлопець. – Облаштували на кількох об’єктах кухні і продовжуємо багато готувати. Зуміли зробити автономні кухні й у військових частинах. Волонтери ліплять вареники та варять тушонки. На жаль, зараз нам не вистарчає борошна та солі. А ще організували цілодобовий пункт обігріву на вокзалі. Там люди можуть випити гарячого чаю, поїсти та отримати інформацію про поселення в місті або як дістатися кордону. За допомогою благодійного фонду намагаємося отримати необхідні ліки для біженців та військових.

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А ще Тарас працює над питанням побудови модульних будинків.

– На жаль, люди, чиї будинки були зруйновані, нескоро повернуться у свої міста, – розповідає хлопець. – Та й ті, хто покинули нашу країну, впевнений, скоро приїдуть на батьківщину. Тому вважаю, що необхідно потурбуватися про їхнє нове життя в Україні. Зараз веду переговори з різними донорами щодо підтримки та побудови помешкань. І паралельно спілкуюся з місцевою владою про виділення ділянок під будинки.