Війна в Україні: актуальні новини на 15.03.2022

Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 15 березня 2022 року. Читай, що відбувається на п’ятнадцятий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 15 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже двадцяту добу. Головні новини України станом на 15 березня:

15 березня російський боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій у Подільському районі Києва. Унаслідок цього сталося займання з першого до п’ятого поверху. Ліквідувати пожежу десятьом рятувальникам вдалось о 06.51. Одну людину, яку врятували працівники підрозділу ДСНС, госпіталізували до лікарні;

Міністерство транспорту Іспанії арештувало яхту Валері вартістю $140 млн, яка нібито належить другові Путіна, очільнику держкомпанії Ростех Сергію Чемезову. У резолюції уряду зазначено, що яхту утримуватимуть “певний час”, доки триватиме перевірка, чи дійсно вона належить одному з осіб із санкційного списку ЄС;

У Києві вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі та службові приміщення станції метро Лук’янівська. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції;

15 березня ворожі боєприпаси влучили в шістнадцятиповерховий та дев’ятиповерховий житлові будинки в Святошинському районі Києва. Із 16-поверхівки, де загорілися від першого до останнього поверхи, врятували 27 людей. Ще дві людини загинули . У 9-поверхівці зафіксовані незначні локальні загорання. Осередки вогню локалізували о 05.36;

. У 9-поверхівці зафіксовані незначні локальні загорання. Осередки вогню локалізували о 05.36; В Холодногірському районі Харкова вночі близько 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби ДСНС гасили масштабну пожежу, що охопила торговельні майданчики та житлові будинки. Ворожі снаряди поцілили туди близько 23.30 14 березня;

У Рубіжному Луганської області російські війська зруйнували інтернат для дітей з вадами зору Кришталик, міську лікарню та три школи. Під обстрілами загинули чотири людини;

Втрати ворога на двадцяту добу повномаштабної війни в Україні становлять понад 13,5 тис. осіб;

на двадцяту добу повномаштабної війни в Україні становлять Із 24 лютого до 15 березня війська РФ втратили: 404 танки, 1 279 одиниць бойових броньованих машин, 150 одиниць артилерійських систем, 64 одиниці реактивних систем залпового вогню, 36 одиниць засобів протиповітряної оборони, 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки, три кораблі (катери), 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами, дев’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

На 15 березня в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це під час ранкового відеозвернення повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За матеріалами: https://fakty.com.ua