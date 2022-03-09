Чорнобильська АЕС знеструмлена – наслідки

В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС. Про це заявили в «Укренерго».

Чим загрожує знеструмлення ЧАЕС: пояснення «Енергоатому»

На сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання;

Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок –зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля;

Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи;

Також не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання;

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разіпожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду;

Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення;

Знеструмлене і місто Славутич.

Наразі відомо, що Чорнобильську АЕС підключать до резервних дизель-генераторів. Це забезпечить живлення об’єктів на 48 годин. Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що призведе до витоку радіації. Голова МЗС Кулеба закликає міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь біля ЧАЕС, щоб ремонтні бригади змогли відновити електропостачання станції.

Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт