ДобріІсторії: Добре серце українських лікарів

В час, коли Росія варварськи вторглась на територію України, та продовжує бомбити будинки цивільного населення, народу дуже потрібні хороші, добрі новини. Тож Новий канал запускає нову рубрику – #ДобріІсторії. В ній ми будемо розповідати про діяльність наших лікарів, волонтерів та просто звичайних людей. Адже добрі новини так важливі у складні часи.

Сьогодні ми розкажемо тобі історію про лікарів одного зі столичних медзакладів у центральному районі міста. Імена медиків та номер лікарні не називаємо спеціально, на їхнє прохання.

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Добре серце українських лікарів

Напевно, кожен з українців зараз мріє про одне – щоб війна нарешті завершилась. Та яке бажання виникне в тебе, якщо ти б зустрів окупанта на вулиці? Думаємо, ясно яке, адже він забрав життя сотні українців. Проте у лікарів місія зовсім інша, клятва Гіппократа не дозволяє зробити щось погане, навіть, якщо це ворог.

На днях до однієї з лікарень, у хірургичне відділення, привезли трьох ранених у формі ЗСУ. У чоловіків були важкі поранення в живіт. Проте у швидкій повідомили, що солдат забрали з іншої машини швидкої допомоги. Хірургам це одразу здалось підозрілим – чого б це наші військові були у машині медиків.

Коли у чоловіків почали питати ім’я, хто вони, звідки, виявилось, що це ніякі не українці, а диверсанти російської армії.

– Звичайно, нам стало неприємно, але ж ми лікарі і наша задача врятувати людське життя, – розповіла хірург Марія Григорівна (ім’я змінено на прохання людини).

Операція кожного російського диверсанта тривала декілька годин, але в результаті, всі троє чоловіків залишились живі та здорові. Коли вороги прокинулись після наркозу, то плакали та дякували за те, що їм зберегли життя. За їх словами, вони навіть подумати не могли, що українські лікарі ставитимуться до них настільки по-доброму.

– Вони не розуміли, чому ми допомагаєм, адже вони вторглись та вбивають мирних мешканців. А це просто наша робота, хіба ми можемо вбити людину, навіть, якщо це ворог? – розповіла лікар-хірург.

Cлава Україні! Слава ЗСУ!

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