Війна в Україні: актуальні новини на 13:00 07.03.2022

Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 13:00 7 березня 2022 року. Читай, що відбувається на сьомий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 13:00 7 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже дванадцяту добу. Головні новини України станом на 13:00 7 березня:

В інтерв’ю Фактам ICTV один із громадських активістів Херсона розповів, що люди вимагають виведення російських військ із міста.

-Два дні у Херсоні мітингують. У Херсоні відбувся дуже великий мітинг, вийшло багато людей. Відбувся один мітинг на Центральній площі, і ще один мітинг зробили люди в мікрорайоні Шуменський. Люди показали окупантам, що Херсон – це Україна. Він показав, що він патріотичний, хоче бути у складі України.

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на етапі Кубка світу у Досі зайняла третє місце у вправах на брусах. На церемонії нагородження спортсменка відмовилася піднятися на п’єдестал із представницями РФ, які виступали під нейтральним прапором.

Росія направила 95% своєї військової потужності до України . У коментарі журналістам високопоставлений представник Пентагону додав, що з 24 лютого Росія випустила загалом 600 ракет по українських містах. За словами чиновника, у неділю США спостерігали бої у Херсоні та Миколаєві, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

. У коментарі журналістам високопоставлений представник Пентагону додав, що з 24 лютого Росія випустила загалом 600 ракет по українських містах. За словами чиновника, у неділю США спостерігали бої у Херсоні та Миколаєві, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь. Netflix призупинив роботу свого сервісу у Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення до України. Раніше компаня відмовилася транслювати 20 російських пропагандистських каналів , з якими вона мала працювати за законодавством РФ. Стрімінговий сервіс також оголосив про призупинення всіх майбутніх проєктів, пов’язаних з Росією. Тим самим Netflix приєднався до списку компаній, що розірвали зв’язки з цією країною.

, з якими вона мала працювати за законодавством РФ. Стрімінговий сервіс також оголосив про призупинення всіх майбутніх проєктів, пов’язаних з Росією. Тим самим Netflix приєднався до списку компаній, що розірвали зв’язки з цією країною. В Україні запустили сайт Центру національного спротиву, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Його створено для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення України від російських військ. Південна Корея припинить транзакції із Центробанком Росії. Ще одна країна підтримала Україну через вторгнення Росії.

Україна вимагає закрити небо! Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулися до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО із проханням закрити небо! Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! На землі тримають небо непереможні ЗСУ.

Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулися до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО із проханням закрити небо! Конгрес США розгляне виключення Росії із СОТ та заборону на імпорт нафти. Законопроект відмінить “нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю”. Україні можуть виділити $10 млрд.

У Чорному морі військові ЗСУ підбили російський корабель. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

На платформі YouTube заблоковано канал проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Не доступний тепер також канал Дубль, який блогер наповнює спільно з дружиною Ольгою.

Уночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону , де окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка .

, де окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. . Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що РФ запропонувала режим тиші з 10.00 7 березня та відкрити гуманітарні коридори, але до Росії та Білорусі.

– Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва у Білорусь, щоб потім літаками полетіти в РФ, – сказала Верещук.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця продовжує готуватися до оборони, тривають запеклі бої неподалік міста. В Чернігів відправили гуманітарну допомогу. Також її намагаються доставити в Бучу та Гостомель, формуються гуманітарні вантажі й до інших міст.

Нову партію станцій StarLink найближчим часом доставлять в Україну зі Словенії, повідомив премʼєр міністр України Денис Шмигаль. Супутникову систему StarLink використовують для високошвидкісного доступу до Інтернету.

Тим часом в Ірпені продовжують евакуювати мирне населення. За інформацією Держспецзв’язку, через зруйнований міст вдалося вивести вже понад 2 тис. осіб. Попри обстріли з Волновахи намагаються безпечно евакуювати місцевих мешканців. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що за 6 березня вдалося евакуювати 261 особу.

За матеріалами fakty.com.ua