Головний  режисер «Орел і Решка» майже тиждень ховається в підвалі під обстрілами

Український телеведучий, актор та головний режисер «Орел і Решка» Євген Синельников разом з родиною опинився у пастці в підвалі будинку у Київській області. Протягом тривалого часу він не виходив на зв’язок, але вчора від нього таки з’явилися новини.

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Відомий український тревел-блогер Антон Птушкін показав смс від свого друга та напарника Євгена Синельникова, який вже п’ять днів ховається від пострілів російських окупантів разом із сім’єю.

«Сьогодні із штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Будівлі немає тупо. У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже стрімно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б’ють прямо за парканом», – розповів Євген Синельников у повідомленні другу.

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Нагадаємо, що наймасштабніших наслідків ведення бойових дій на сьогодні зазнають в Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Якщо близькі не виходять на зв’язок протягом якогось часу, не варто панікувати одразу. На це може бути кілька причин: розряджені телефони, відсутнє енергопостачання чи зв’язок. Пам’ятайте, що головне зараз – це безпека вас та ваших рідних.