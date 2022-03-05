Догляд за новонародженою дитиною під час війни

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Правила догляду новонародженого під час війни є актуальним питанням на сьогоднішній день. Як правильно доглядати немовля під час воєнного стану, розповіла психолог Інна Канока. Корисні поради — далі в матеріалі
За даними Департамену охорони здоров’я міста Києва станом на 4 березня, за вісім днів війни, яку проти України розгорнула Росія за наказом Володимира Путіна, на світ народилося 390 малюків — 199 хлопчиків і 191 дівчинка. І це лише в столиці, показники народжуваності всієї країни значно вищі. Розповідаємо, як доглядати новонароджених у цей непростий час.
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Приватна науково-дослідницька компанія «Інститут когнітивного моделювання» підготувала корисну інформаційну пам’ятку про догляд новонародженого під час війни. Як правильно доглядати немовля під час воєнного стану, читай далі:
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