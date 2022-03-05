Догляд за новонародженою дитиною під час війни

Правила догляду новонародженого під час війни є актуальним питанням на сьогоднішній день. Як правильно доглядати немовля під час воєнного стану, розповіла психолог Інна Канока. Корисні поради — далі в матеріалі

За даними Департамену охорони здоров’я міста Києва станом на 4 березня, за вісім днів війни, яку проти України розгорнула Росія за наказом Володимира Путіна, на світ народилося 390 малюків — 199 хлопчиків і 191 дівчинка. І це лише в столиці, показники народжуваності всієї країни значно вищі. Розповідаємо, як доглядати новонароджених у цей непростий час.

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Догляд за новонародженою дитиної під час війни: корисна шпаргалка від психолога Інни Канока

Приватна науково-дослідницька компанія «Інститут когнітивного моделювання» підготувала корисну інформаційну пам’ятку про догляд новонародженого під час війни. Як правильно доглядати немовля під час воєнного стану, читай далі:

Для немовля єдиним джерелом інформації є мама та люди, які поруч. Тому, у першу чергу, мамі необхідно дбати про свій фізичний та емоційний стан;

Мамі необхідно дихати, рухатися, співати та плакати за потреби;

Намагатися зберегти грудне вигодовування: теплий одяг, побільше рідини, частіше прикладати дитину до грудей;

У випадку втрати молока, необхідно продовжувати прикладати дитину до грудей після того, як погодували альтернативною їжею;

Другим важливим фактором збереження психіки малюка є дотримання режиму сну та прийому іжі;

Обов’язково будьте в тілесному та зоровому контакті з немовлям, частіше усміхайтеся, пригортайте дитину. Відтворіть всі можливі забавки та ігри, якими ви займалися вдома;

Якщо є можливість, хоча б раз на день виходьте з дитиною в місце, де є свіже повітря;

Неймовірно заспокійливу силу для немовля має голос мами або дорослого, який є гарантом безпеки малюка. Співайте колискові.

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