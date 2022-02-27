Розпочалася технічна підготовка до відключення Росії від SWIFT

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення про відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кулеби, йде підготовка до впровадження такої санкції проти РФ за військове вторгнення в Україну.

Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві, – наголосив Кулеба.

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Він також подякував тим тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які чинять тиск на уряди країн світу для відключення Росії від SWIFT

Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України, – додав Кулеба.

Що таке SWIFT? І чим загрожує відключення від SWIFT для Росії.

Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, СВІФТ (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT, або S.W.I.F.T.) — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах.

Оскільки всі три дата-центри SWIFT знаходяться за межами Росії (у США, Нідерландах та Швейцарії), всі повідомлення російських банків відлітають за кордон, навіть якщо свіфтовка призначена іншому російському банку або казначейству російської компанії через дорогу.

Тому відключення від SWIFT схоже на ситуацію, коли банку відключили міжнародну телефонну лінію або перерізали інтернет-кабель, за яким він віддає розпорядження про перекази грошей, дорогоцінних металів і цінних паперів зі своїх рахунків в інших банках. Незручно, але не кінець світу. Можна листом, звичайно, або факсом – але це довго та дорого.

Це перша проблема. Переведення банківського обслуговування в кам’яний вік, подорожчання та різке уповільнення фінансових потоків в епоху глобальної торгівлі та міжнародних технологічних та збутових ланцюжків завдасть серйозного удару по бізнесу.

Друга проблема – репутаційна.

Кранові санкції, які змушували SWIFT відключати банки, вводилися досі лише проти Ірану та Північної Кореї. Якщо Росія опиниться в компанії запеклих відщепенців міжнародного співтовариства, то багато західних банків і компаній самі відмовляться від роботи в країні та співпраці з російським бізнесом і державою.

За матеріалами fakty.com.ua та www.bbc.com