Вмикай Новий канал для дітей! Ми змінили программу

Ми знаємо, що зараз у кожному домі ввімкнені новини на всіх гаджетах. І знаємо, як вам хочеться перемкнути увагі дітлахів та відволікти їх від тривожних новин, саме тому Новий канал змінює свою программу.

Ми будемо весь свій ефірний час присвячувати дітям, будемо транслювати фільми, найкращі казки, мультики та пригоди про перемогу добра.

Сьогодні, 26 лютого, в ефірі Нового усі частини «Гаррі Поттера», «Крижане серце», «Чаклунка» та чотири частини «Монстрів на канікулах».

Вмикай Новий, тут для твоєї дитини безпечний ефір ЦІЛОДОБОВО!

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Тримаємося разом! Разом ми сильні!

Актуальні новини України станом на 13:00 26 лютого