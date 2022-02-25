Правила поведінки в зоні бойових дій

Російські війська вторглися на територію України. В багатьох областях точаться запеклі бої, лунають обстріли та вибухи. Як поводити себе в зоні бойових дій, читай далі в матеріалі

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Нагадаємо, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Особливий правовий режим встановлений на всій території країни на 30 днів із можливістю продовження. Новини про ситуацію в Україні в зв’язку з нападом Росії оновлюються практично щохвилини. Але далеко не всі вони правдиві, оскільки російські колаборанти ведуть також інформаціну війну. Вони активно поширюють фейкову інформацію та беруть участь у кампаніях з дестабілізації ситуації на українській території. Саме тому Міністерство інфраструктури України оприлюднило список офіційних джерел інформації, які надають актуальні та достовірні факти.

За матеріалами: https://fakty.com.ua